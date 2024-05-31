Домнина — о Костомарове: не понимаю, как он находит в себе силы что-то делать

Оксана Домнина, бывшая российская фигуристка и супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова, призналась, что не понимает, как её муж находит в себе силы что-либо делать после перенесённой болезни и ампутации конечностей.

«Я, человек, который рядом, вообще не понимаю, как он находит в себе силы ходить в зал, тренироваться, идти вперёд, что-то делать. Я в полном непонимании и в то же время в полном восхищении, потому что за такой короткий срок то, что он вообще сделал, к чему пришёл — на данный момент это не поддаётся никаким объяснениям. Он хочет, идёт, делает. Видимо, это его желание внутреннее. Конечно, он собой недоволен. В любом моменте. Потому что он сравнивает себя с тем Ромой, который был полтора года назад. Я его всё время прошу: не нужно этого делать, это бессмысленно. Мало того что он себя начинает вгонять в депрессию этими мыслями, ничего хорошего из этого не выходит и не будет. Всё ровно руки, ноги не появятся. Сравнивать себя с собой прежним — это бессмысленно и глупо, зачем это делать, психологически это только убивает. Себя нынешнего в данной ситуации можно совершенствовать, чего-то добиваться, к чему-то стремиться. Но это, опять же, говорить проще, чем делать», — сказала Домнина в видео на YouTube-канале Евгении Медведевой.