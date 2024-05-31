Домнина: соглашусь, что отношение Костомарова ко мне изменилось

Оксана Домнина, бывшая российская фигуристка и супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова, согласилась с мнением, что отношение её мужа к ней изменилось после того, как он перенёс тяжёлую болезнь и ампутацию конечностей.

«Соглашусь, что отношение Романа немного ко мне изменилось, но не соглашусь с тем, что я больше любила, чем он. Может быть, это со стороны так выглядело. Наши внутренние взаимоотношения нисколько не перевернулись в какую-то сторону. Мне кажется, Роман любил меня точно так же, как и до всего происходящего, просто сейчас, наверное, больше ценности появилось. Любовь как была, так и есть, а ценность меня как жены, как человека, который рядом, — наверное, вот это поменялось. Учитывая, что он везде и всегда об этом говорит, наверное, у людей и создаётся такое впечатление, что сейчас Роман меня любит больше, чем раньше. Нет. Я думаю, если бы у нас не было той любви, которая была до всего происходящего, возможно, сейчас вообще бы жизнь по-другому сложилась. Хотя не знаю», — сказала Домнина в видео на YouTube-канале Евгении Медведевой.