Домнина рассказала, каково было говорить с детьми об ампутации конечностей Костомарова

Оксана Домнина, бывшая российская фигуристка и супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова, поделилась воспоминаниями о том, как она рассказывала их детям о состоянии Романа, который перенёс тяжёлую болезнь и ампутацию конечностей.

«К этому разговору мне пришлось серьёзно подготовиться, я совершенно не знала, у меня было много мыслей, как и где это лучше сделать, вместе с ними поговорить или отдельно, что можно рассказать, что нельзя рассказать…

Я консультировалась с врачом, который вёл болезнь Романа и меня морально всё время поддерживал. Консультировалась с психологом, с которым общалась на тот момент. Единственное, что все мне говорили, – разговаривай как со взрослыми. Не надо ничего, как есть, так и говори. Я постаралась, но всё равно мне пришлось какие-то слова и фразы немного смягчить, я не решилась говорить такие слова, как «ампутация». Очень тяжело в принципе это произносить, как-то по-другому попыталась это сказать. Объяснила детям, что папе вынуждены сделать операцию, ему заменят ножки и ручки на суперкрутые технологии. Конечно, Настя всё поняла, она уже взрослая девочка, Илье было сложнее, он понял, что происходит что-то такое сложное, тем не менее потом ещё много спрашивал: а как, а что?

В разговоре рисовала им картинку, что произошло, почему. Когда ты наглядно показываешь, это понятно и взрослому человеку, и ребёнку тем более.

Первые слова Ильи? Он сказал: «Мам, я чего-то ничего не понял». У него стояли слёзы в глазах. Я ему сказала: «Илюшенька, мы будем ещё много с тобой об этом разговаривать, ты всё поймешь». Любой мой разговор, начиная с первого дня, заканчивался на том, что всё будет хорошо», — сказала Домнина в видео на YouTube-канале Евгении Медведевой.