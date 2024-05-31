Домнина: люди называют Костомарова героем — это именно народное слово

Оксана Домнина, бывшая российская фигуристка и супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова, поделилась мнением о том, что различные люди называют её мужа героем.

«Есть такие мысли у людей: «Да какой он герой! Заболел, а сейчас сделали из него героя…» Наверное, я могу тут ответить, что у каждого своё понимание слова «герой». Для меня Рома с первого дня был герой, победитель именно болезни. Он победитель сам над собой. Он никогда не пытался кому-то что-то показать или доказать. Он живёт своей жизнью, пытается её настроить так, как возможно, занимается спортом, идёт вперёд, чего-то добивается сам для себя. Так сложились обстоятельства, что кому-то это интересно, люди следят. Очень многие называют Рому героем, победителем. Но те люди, которые пишут «Да какой он герой!», наверное, у них другое понимание геройства.

Или, как недавно Роман сказал, когда у него спросили, чувствует ли он себя героем: «Я чувствовал себя героем, когда выиграл Олимпийские игры и встал на первое место пьедестала. В тот момент я чувствовал себя героем. Сейчас я себя героем не считаю». Но для многих он победитель болезни, мотиватор, преодолевающий трудности. Люди это видят и называют его героем — это именно народное слово», — сказала Домнина в видео на YouTube-канале Евгении Медведевой.