Домнина рассказала, как Костомаров относится к жёстким шуткам в свой адрес

Оксана Домнина, бывшая российская фигуристка и супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова, в разговоре с Евгенией Медведевой в её шоу на YouTube-канале последней рассказала, как её муж воспринимает жёсткие шутки в свой адрес из различных шоу.

— Ребята не задели ничего того, чего Рома бы не хотел. Идя на такую передачу, Рома прекрасно понимает, что там будет, и даёт какое-то бессловесное, но внутреннее согласие. Смысл идти на передачу и сидеть, а потом обижаться? Смысла в этом никакого нет.

Был один момент, который меня немного смутил, но Рома сказал: «Ну а что, это же правда» (улыбается).

— Назовёшь, если комфортно? Что-то про рукоблудие, да?

— Да (смеётся). Вот это единственный момент, который меня немножко… Но Рому он не смутил, если ему комфортно… И то я уже это увидела, когда мы запись посмотрели. Во время съёмки как-то пропустила этот момент.

Было смешнее, когда разговаривали про протез руки, у Ромы автоматически начала рука двигаться, а это я с телефона стояла и управляла (смеётся). Рома сначала не понял, что происходит, она открылась-закрылась, потом другую какую-то функцию написали…

— Рома знал, что ты управляешь?

— Не знал, в том-то и дело. Он посмотрел: «О, фак, нет, давайте я лучше выключу его». В общем, это я там хулиганила.