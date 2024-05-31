«Мужская раздевалка, и всё». Домнина — о том, когда Костомаров стал шутить над собой

Оксана Домнина, бывшая российская фигуристка и супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова, в разговоре с Евгенией Медведевой в её шоу на YouTube-канале последней раскрыла, в какой момент её муж стал с юмором относиться к пережитой болезни.

— Периодически у Максима [Ставиского] вылезают какие-то шуточки, Макс в этом плане Рому держит в ежовых рукавицах. Самое интересное, что Рома ему позволяет это делать. Из того, что уже сказано, наверное, не могу вспомнить. На «Кстати» много чего рассказали. Мы ещё были на шоу Воли, там тоже достаточно много шутили. Из нового уже не вспомню.

— Когда он был готов пошучивать над собой после случившегося? Через какое время?

— Как-то само по себе тихонечко постепенно шло. Достаточно быстро получилось – Рома вышел из больницы, а через месяц мы уже были все вместе в шоу в Сочи. Там мужская раздевалка, и всё. Макс так прощупывал-прощупывал, потихоньку… Рома понял, что он может над этим смеяться и его это веселит, как-то поддерживает хорошее настроение. Наверное, с августа всё это пошло. Сейчас он уже совершенно спокойно, есть повод посмеяться, хоть и над собой.