Домнина — о паре с Башаровым на «Ледниковом периоде»: мне с ним было очень комфортно

Оксана Домнина, бывшая российская фигуристка и супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова, в разговоре с Евгенией Медведевой в её шоу на YouTube-канале ответила на комментарий, что ей достался партнёр-абьюзер в «Ледниковом периоде».

Медведева. Под видео с лучшими номерами увидела такой комментарий: «Бедная Оксана. Достался же партнёр! Абьюзер по жизни – абьюзер и на льду». Поясню для зрителей – речь идет про Марата Башарова. Какие отношения у вас сложились с Маратом по ходу сезона? Я видела, что на репетициях всё прекрасно было.

Домнина. Начну с того, что мы с Маратом знакомы очень много лет. Думаю, мало кто знает, что мы в 2014 году катались с ним в Сочи в одном спектакле «Огни большого города». Марат был в роли Чаплина, мы общались. Конечно, когда речь зашла о том, что будет «Ледниковый период», в котором, соответственно, звёзды прошлых лет вновь выйдут на лёд, я с удовольствием согласилась с Маратом работать. Не хочу углубляться в какие-то личные истории, это совершенно не моё дело. Мне с ним было очень комфортно, он невероятно творческая личность, мне кажется, мы с ним создали огромное количество великолепных номеров. Все номера очень запоминающиеся, яркие, мы практически могли выиграть, но чуть-чуть не сложилось. Мы об этом не жалеем, самое главное, что была проделана интересная, комфортная работа.