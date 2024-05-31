«Удачи мне на дороге!» Алёна Косторная сообщила, что приобрела новый автомобиль

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная, в данный момент выступающая в парном катании со свои супругом Георгием Куницей, сообщила, что приобрела новый автомобиль.

«Друзья, хочу поделиться с вами радостной новостью! Я купила новый автомобиль. А точнее – мой первый электромобиль. Побежала тестировать все его возможности в деле! Удачи мне на дороге!» — написала Косторная в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Алёны Косторной

Фото: из личного архива Алёны Косторной

Напомним, Косторная завершила одиночную карьеру в начале 2023 года и перешла в парное катание. Пиком карьеры Алёны в одиночном катании стал чемпионат Европы — 2020 в Граце, который она выиграла. На прошедшем чемпионате России в Челябинске Косторная и Куница по сумме двух программ набрали 200,15 балла и заняли девятое место.