Галлямов назвал свою футбольную сборную из фигуристов. В составе — Плющенко и Жулин

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, в беседе с «Чемпионатом» собрал символическую футбольную сборную из фигуристов.

Состав: вратарь – Никита Рахманин, защитники – Фёдор Климов, Никита Володин, Алексей Святченко, полузащитники – Евгений Плющенко, Дмитрий Алиев, Глеб Лутфуллин, вингеры – Александр Галлямов, Андрей Мозалёв, нападение – Александр Жулин, Артур Минчук.

24-летний Александр Галлямов является игроком футбольной команды «Чисто Питер», выступающей в Медиалиге, которая в своём дебютном сезоне-2023/2024 вышла в плей-офф и завершила выступление на турнире на стадии 1/8 финала.