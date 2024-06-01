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«Напоминает Алекса Фергюсона». Галлямов выбрал Мишина генменеджером футбольной команды

«Напоминает Алекса Фергюсона». Галлямов выбрал Мишина генменеджером футбольной команды
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, в беседе с «Чемпионатом» собрал символическую футбольную сборную из фигуристов, где выбрал Мишина в качестве генменеджера.

«Алексей Николаевич – сам большой любитель футбола, часто нам подыгрывает в раздевалках. Уверен, что у него стратегическое мышление в футболе не хуже, чем в фигурном катании. Он чем-то напоминает Алекса Фергюсона», — в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой

24-летний Александр Галлямов является игроком футбольной команды «Чисто Питер», выступающей в Медиалиге, которая в своём дебютном сезоне-2023/2024 вышла в плей-офф и завершила выступление на турнире на стадии 1/8 финала.

Полное интервью с Александром Галлямовым уже можно прочитать на «Чемпионате».

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