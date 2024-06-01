Галлямов — об Авербухе: в детстве он вообще делал выбор между футболом и фигурным катанием

Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой рассказал об отношении Ильи Авербуха к футболу.

«Илья Изяславич говорил, что провёл пару тренировок с командой Медиалиги «Дружина». В детстве он вообще делал выбор между футболом и фигурным катанием и сделал правильный выбор. Его опыт и понимание деталей, движения всех элементов механизма позволяют ему легко управлять нашей командой. Кто слышит его замечания во время шоу, то понимает, что он видит всю картину целиком. Ещё у него большая коллекция бейсболок, как и у Юргена Клоппа. Его в Санкт-Петербурге любят не меньше, чем Клоппа в Ливерпуле. Думаю, что и в управлении командой они схожи».

24-летний Александр Галлямов является игроком футбольной команды «Чисто Питер», выступающей в Медиалиге, которая в своём дебютном сезоне-2023/2024 вышла в плей-офф и завершила выступление на турнире на стадии 1/8 финала.