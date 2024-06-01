Галлямов: Жулин — большой фанат футбола, ходили с ним на стадион, когда играл «Зенит»

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, в беседе с «Чемпионатом» рассказал, что они вместе с Александром Жулиным ходили в Сочи на стадион, когда играл «Зенит».

«Жулин Александр Вячеславович – большой фанат футбола, мы с ним ходили даже в Сочи на стадион, когда играл «Зенит». Он звал поиграть в футбол в Москве, надеюсь, как можно скорее мы сможем с ним сыграть», — в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой

24-летний Александр Галлямов является игроком футбольной команды Медиалиги «Чисто Питер», которая в своём дебютном сезоне-2023/2024 вышла в плей-офф и завершила выступление на турнире на стадии 1/8 финала.