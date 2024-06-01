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Галлямов — о Плющенко-футболисте: он очень хорошо обращается с мячом

Галлямов — о Плющенко-футболисте: он очень хорошо обращается с мячом
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, в беседе с «Чемпионатом» рассказал о Плющенко в качестве футболиста.

«Опорный полузащитник – это Плющенко, все говорят, как он классно играет в футбол, и я сам немножко видел на роликах. Он очень хорошо обращается с мячом. Думаю, что за центром поля он бы мог хорошо присмотреть», — сказал Галлямов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

24-летний Александр Галлямов является игроком футбольной команды Медиалиги «Чисто Питер», которая в своём дебютном сезоне-2023/2024 вышла в плей-офф и завершила выступление на турнире на стадии 1/8 финала.

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