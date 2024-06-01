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Галлямов — о своей футбольной позиции: удобно смещаться в центр и пробивать как Роббен

Галлямов — о своей футбольной позиции: удобно смещаться в центр и пробивать как Роббен
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Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой рассказал, почему в футболе он играет на позиции правого полузащитника.

Галлямов. Почему я выбрал себя справа? Потому что я левоногий, будет удобно смещаться в центр и пробивать в стиле Арьена Роббена.

24-летний Александр Галлямов является игроком футбольной команды Медиалиги «Чисто Питер», которая в своём дебютном сезоне-2023/2024 вышла в плей-офф и завершила выступление на турнире на стадии 1/8 финала.

Арьен Роббен — бывший футболист сборной Нидерландов, призёр чемпионатов мира и Европы.

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