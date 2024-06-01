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Навка, Авербух и Тарасова посетили церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, российский фигурист и хореограф Илья Авербух и заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова посетили церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк, сообщает «РИА Новости».

Заворотнюк умерла 30 мая после продолжительной болезни. Актриса была близка к миру фигурного катания. На Олимпиаде в Сочи она поддерживала сборную вместе со своим супругом, хореографом и фигуристом Петром Чернышёвым.

На траурную церемонию также пришли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, певица Лолита Милявская, дизайнер Игорь Гуляев, Эдгард Запашный и Геннадий Хазанов.

Анастасия Заворотнюк получила широкую известность по роли в сериале «Моя прекрасная няня». В 2005 году Заворотнюк сменила Тину Канделаки на посту ведущей программы «Хорошие песни» на канале СТС. Также она вела программы «Кухня для чайников», «Танцы со звёздами», «Танцы на льду».