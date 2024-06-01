Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Навка, Авербух и Тарасова посетили церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк

Навка, Авербух и Тарасова посетили церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, российский фигурист и хореограф Илья Авербух и заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова посетили церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк, сообщает «РИА Новости».

Заворотнюк умерла 30 мая после продолжительной болезни. Актриса была близка к миру фигурного катания. На Олимпиаде в Сочи она поддерживала сборную вместе со своим супругом, хореографом и фигуристом Петром Чернышёвым.

На траурную церемонию также пришли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, певица Лолита Милявская, дизайнер Игорь Гуляев, Эдгард Запашный и Геннадий Хазанов.

Анастасия Заворотнюк получила широкую известность по роли в сериале «Моя прекрасная няня». В 2005 году Заворотнюк сменила Тину Канделаки на посту ведущей программы «Хорошие песни» на канале СТС. Также она вела программы «Кухня для чайников», «Танцы со звёздами», «Танцы на льду».

Материалы по теме
Авербух выразил соболезнования Петру Чернышёву в связи со смертью Анастасии Заворотнюк
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android