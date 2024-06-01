Камила Валиева поделилась архивными фото в честь Дня защиты детей

Российская фигуристка Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ, в социальных сетях опубликовала свои детские фотографии и поздравила подписчиков с Днём защиты детей.

«С Днём защиты детей», — написала спортсменка.

Фото: Из личного архива Валиевой

Ранее сообщалось, что фигуристка примет участие в двух шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки, которые пройдут в Сочи с официального согласия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Для Валиевой эти выступления станут первыми после новости о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В последний раз в подобных шоу Камила появлялась 28 января в Санкт-Петербурге, за день до оглашения результатов судебных заседаний.