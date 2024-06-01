Фигурист Пётр Чернышёв дал первый комментарий после смерти жены Анастасии Заворотнюк

Российский фигурист Пётр Чернышёв впервые после смерти своей жены, актрисы Анастасии Заворотнюк, дал комментарий журналистам.

«Для Насти ваша любовь давала всегда сил, и я уверен, что она сейчас видит это сверху и радуется, что всё будет хорошо. Спасибо вам большое всем, спасибо!» — сказал Чернышёв в видео Super.

Напомним, 30 мая стало известно, что актриса театра и кино Заворотнюк скончалась после продолжительной болезни. С 2019 года она боролась с раком головного мозга, прошла множество лечений. Некоторое время спустя врачи подтвердили, что опухоль не может быть удалена. Резкое ухудшение состояния Заворотнюк наблюдалось за две недели до её смерти, она частично была парализована и ещё сильнее похудела.

1 июня состоялось прощание с актрисой, её похоронили на Троекуровском кладбище.