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Слуцкая: каждый атлет в душе ждёт чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры

Слуцкая: каждый атлет в душе ждёт чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры
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Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая заявила, что каждый спортсмен ждёт международные старты, хотя государство хорошо поддерживает спорт в стране.

«Где искать мотивацию? Это очень сложно, причём состоявшимся спортсменам в сотни раз сложнее, чем молодым. У них есть какая-то надежда, что допуск рано или поздно случится, они успеют подготовиться и выступить. Тяжелее тем, кто прямо сейчас является лидером. Я не знаю, где искать мотивацию. Здорово, что наше государство поддерживает спорт и сейчас проводится очень много различных соревнований. Но каждый атлет в душе ждёт чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры», — приводит слова Слуцкой News.

Напомним, по решению ISU российские фигуристы не выступают на международной арене. Исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе сказал, что допуск россиян на международную арену не обсуждается.

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