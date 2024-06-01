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Слуцкая ответила, хотела бы она поехать на Олимпиаду на условиях, которые есть сейчас

Слуцкая ответила, хотела бы она поехать на Олимпиаду на условиях, которые есть сейчас
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Двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Ирина Слуцкая заявила, что поехала бы на Олимпиаду, потому что каждый человек хочет стать наиболее успешным в деле, которым занимается.

«Я бы поехала на Олимпийские игры. У каждого есть своя работа, хочется довести её до самой высокой точки, до пика. Для спортсмена это Олимпийские игры. Все знают своих героев. Да, неприятно, что нет ни флага, ни гимна. Но спортсмен идёт к этому всю жизнь, он хочет хотя бы попробовать, что это такое. Я однозначно за», — приводит слова Слуцкой News.

Напомним, в числе наград фигуристки серебряные и бронзовые медали Олимпийских игр, две победы на чемпионатах мира и рекорд по количеству золотых медалей на чемпионатах Европы среди одиночниц – семь.

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