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Галлямов высказался о смерти Анастасии Заворотнюк, выставив детское фото с актрисой

Галлямов высказался о смерти Анастасии Заворотнюк, выставив детское фото с актрисой
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, высказался о недавней смерти Анастасии Заворотнюк. Спортсмен выставил совместное фото с актрисой.

Фото: Из личного архива Галлямова

«В 2007 году Анастасия Заворотнюк приезжала на шоу в Екатеринбург. Роль няни, видимо, перенеслась в повседневную жизнь. Все дети хотели с ней сфотографироваться, и она никому не отказывала. Пусть земля будет пухом, Няня Настя…» — написал Галлямов в своих социальных сетях.

Напомним, 30 мая актриса Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет. Причиной смерти стал рак головного мозга. Актриса получила широкую известность по роли в сериале «Моя прекрасная няня».

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