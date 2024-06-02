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«В интернете подписаны давно». Актёр Леон Кемстач — об общении с Камилой Валиевой

«В интернете подписаны давно». Актёр Леон Кемстач — об общении с Камилой Валиевой
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Сегодня, 2 июня, на «Газпром Арене» проходит фестиваль «Петровские Ассамблеи 3.2.1.». Ведущей фестиваля является российская фигуристка Камила Валиева, её соведущим — Леон Кемстач, актёр из известного сериала «Слово пацана». Он рассказал об общении с Валиевой.

Фото: Тг-канал «Сейлор Лутц»

– Когда-нибудь встречались раньше с Камилой? Вели что-нибудь? Общались раньше?

– Нет, мы вживую видимся первый раз, в интернете друг на друга подписаны давно уже, очень хорошая соведущая, — передаёт слова Кемстача корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России.

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