Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об общении с актёром Леоном Кемстачем. Сегодня, 2 июня, на «Газпром Арене» проходит фестиваль «Петровские Ассамблеи 3.2.1.». Ведущей фестиваля является Камила Валиева, её соведущим — Леон Кемстач.

Фото: телеграм-канал «Сейлор Лутц»

— Быстро ли нашли общий язык со своим соведущим?

— Да. Вроде бы у нас небольшой возрастной диапазон.

— Как проходили репетиции?

— Как и всегда. Долго, но очень интересно, — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России. Сейчас фигуристка активно принимает участие в светских мероприятиях.