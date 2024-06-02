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Валиева связала свой образ с фестиваля «Петровские Ассамблеи» с сериалом «Слово пацана»

Валиева связала свой образ с фестиваля «Петровские Ассамблеи» с сериалом «Слово пацана»
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Российская фигуристка Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ, сегодня, 2 июня, стала ведущей фестиваля «Петровские Ассамблеи 3.2.1.». На пресс-подходе спортсменка прокомментировала свой выбор наряда, связав его с сериалом «Слово пацана», в котором снимался её соведущий, актёр Леон Кемстач.

Фото: Тг-канал «Сейлор Лутц»

— Очень красивая новая прическа, как вы подбирали образ?
— Да как-то образ сам собой подобрался.

— Сам образ Гостьи из будущего как получился?
— Так и получился. Леон всё-таки играл в сериале «Слово пацана», он больше ассоциируется с прошлым. А я — из будущего. Надеюсь, что сегодня всё будет хорошо, что получат удовольствие, повеселятся и всё будет максимально дружелюбно, позитивно, — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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