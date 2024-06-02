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Камила Валиева рассказала о подготовке к предстоящим экзаменам

Камила Валиева рассказала о подготовке к предстоящим экзаменам
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Российская фигуристка Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ, сегодня, 2 июня, стала ведущей фестиваля «Петровские Ассамблеи 3.2.1.». На пресс-подходе спортсменка рассказала о подготовке к предстоящим экзаменам. Напомним, в этом году Валиева заканчивает школу и собирается поступать в университет.

— Что волнительнее: сегодняшнее выступление или предстоящие экзамены?
— Наверное, сегодняшнее выступление, потому что к экзаменам я уже два года готовлюсь. Публика, прямой эфир — всё сразу. Но, безусловно, я очень счастлива здесь находиться.

— Как готовитесь к выпускному, уже выбрали платье?
— На самом деле в какой-то момент я даже забыла про выпускной. Видимо, в этом [платье] и пойду.

— Много времени посвящаете подготовке к экзаменам?
— На самом деле да, очень много времени уходит на репетиторов, подготовку. Но осталась финишная прямая.

— Шпаргалки будете писать?
— Нет, лучше всё в голове, — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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