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Валиева рассказала, что для неё значит Санкт-Петербург

Валиева рассказала, что для неё значит Санкт-Петербург
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Российская фигуристка Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ, сегодня, 2 июня, стала ведущей фестиваля «Петровские Ассамблеи 3.2.1.», который проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. На пресс-подходе спортсменка рассказала, что для неё значит Санкт-Петербург.

— Концерт посвящен Дню города. Что для вас Петербург?

— В Санкт-Петербурге у меня было много соревнований, чего-то именно связанного со спортом. Но я с удовольствием всегда приезжаю погулять по городу, — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России. Сейчас фигуристка активно принимает участие в светских мероприятиях.

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