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Костомаров: буду участвовать в шоу, пока зритель хочет видеть меня на льду

Костомаров: буду участвовать в шоу, пока зритель хочет видеть меня на льду
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Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров рассказал, что планирует участвовать в шоу до того момента, пока им будет интересоваться зритель.

«У нас будет ежегодное шоу в Сочи. Мы практически десять лет туда ездим и выступаем. Будем надеяться, что в этом году мне удастся поднять свой уровень катания по сравнению с декабрём. Может, придумаем что-то новенькое с Ильёй Авербухом и с моей женой, сделаем новый номер. Я буду принимать участие в шоу, пока это актуально и зритель хочет видеть меня на льду. Я буду пытаться делать максимум того, что могу», — передает слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, в январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии. Позже из-за осложнений у фигуриста развился некроз конечностей. Врачи приняли решение провести частичные ампутации рук и ног спортсмена. Костомаров прошёл процедуру протезирования и в декабре 2023 года впервые вышел на лёд после госпитализации.

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