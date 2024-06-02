Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Роман Костомаров рассказал о необходимости проведения операции на руке

Роман Костомаров рассказал о необходимости проведения операции на руке
Комментарии

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров рассказал о необходимости консультации с врачом и последующей операции на руке.

«Будет консультация в конце июня — дальше будет принято решение, когда я буду делать операцию. Но операция необходима», — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, в январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии. Позже из-за осложнений у фигуриста развился некроз конечностей. Врачи приняли решение провести частичные ампутации рук и ног спортсмена. Костомаров прошёл процедуру протезирования и в декабре 2023 года впервые вышел на лёд после госпитализации.

Материалы по теме
Роман Костомаров заявил, что в будущем готов стать мотивационным спикером
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android