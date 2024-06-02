Роман Костомаров выразил соболезнования в связи со смертью Анастасии Заворотнюк

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров высказался о недавней смерти актрисы Анастасии Заворотнюк.

«Это был яркий, светлый и искромётный человек. Мы знали друг друга, много пересекались. Анастасия пробовала кататься. Глубочайшие соболезнования Петру Чернышёву, родным и близким. Такая непростая доля выпала на его плечи, как и на плечи всех окружающих родных и близких. Так долго находиться в таком состоянии и бороться с этой болезнью — это чрезвычайно тяжело. Земля ей пухом. Мне кажется, сейчас ей стало легче», — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, 30 мая актриса Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет. Причиной смерти стал рак головного мозга. Актриса получила широкую известность по роли в сериале «Моя прекрасная няня».