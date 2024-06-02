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Костомаров: у теннисистов есть возможность поехать на ОИ в Париж, буду за них болеть

Костомаров: у теннисистов есть возможность поехать на ОИ в Париж, буду за них болеть
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Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров заявил, что российские теннисисты имеют возможность выступить на Олимпийских играх — 2024.

«Что касается Олимпиады в Париже, теннисисты — это совсем отдельная спортивная колея. У них есть такая возможность. Буду болеть за наших ребят. Сейчас идёт «Ролан Гаррос» — смотрю, болею и переживаю. Я люблю большой теннис. Также буду по возможности смотреть и болеть за наших спортсменов в других видах спорта», — передает слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа. В начале марта Международная федерация тенниса (ITF) постановила, что россияне и белорусы смогут принять участие в данных соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN).

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