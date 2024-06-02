Роман Костомаров считает Овечкина и Медведева самыми влиятельными спортсменами России

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров назвал спортсменов, которые, по его мнению, являются самыми влиятельными в России. Ими стали хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и известный теннисист, бывшая первая ракетка мира, победитель US Open — 2021 Даниил Медведев.

«В России очень много влиятельных спортсменов. Овечкин — это действительно легенда. То, что он творит в НХЛ по сей день, поражает. Русский человек удивляет всех и там, и здесь. Конечно, Даниил Медведев — теннисист, который отстаивает честь страны. Все спортсмены достойные», — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.