Костомаров ответил, не боится ли, что к 2026 году в России не останется ведущих фигуристов

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров считает, что к 2026 году Россия будет участвовать во всех крупнейших соревнованиях мира.

— Нет ли боязни, что к 2026 году не останется ведущих фигуристов в России?

— Как будет, так будет. Мы не знаем, что будет в 2026 году. Никто не знает, что будет. Можно только рассчитывать и надеяться, что мы будем выступать. Мы будем надеяться, но, кто останется из спортсменов, я не знаю. Думаю, у нас огромная страна, в которой много спортсменов, желающих отстаивать честь страны. Их будет предостаточно, когда всё разрешится. Мы будем участвовать во всех крупнейших соревнованиях мира, — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.