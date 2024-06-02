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Костомаров ответил, не боится ли, что к 2026 году в России не останется ведущих фигуристов

Костомаров ответил, не боится ли, что к 2026 году в России не останется ведущих фигуристов
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Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров считает, что к 2026 году Россия будет участвовать во всех крупнейших соревнованиях мира.

— Нет ли боязни, что к 2026 году не останется ведущих фигуристов в России?
— Как будет, так будет. Мы не знаем, что будет в 2026 году. Никто не знает, что будет. Можно только рассчитывать и надеяться, что мы будем выступать. Мы будем надеяться, но, кто останется из спортсменов, я не знаю. Думаю, у нас огромная страна, в которой много спортсменов, желающих отстаивать честь страны. Их будет предостаточно, когда всё разрешится. Мы будем участвовать во всех крупнейших соревнованиях мира, — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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