Никто из российских фигуристов не вошёл в обновлённый рейтинг ISU

Сегодня, 2 июня, Международный союз конькобежцев (ISU) на своём официальном сайте опубликовал рейтинг фигуристов. Отметим, что все российские спортсмены, ранее включённые в него, выпали из рейтинга в связи с тем, что для попадания туда необходимо выступать на официальных международных соревнованиях за последние два года. Никто из россиян не соответствует нужным критериям из-за отстранения от международных соревнований в связи с ситуацией на Украине.

Таким образом, у женщин первое место в рейтинге занимает трёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото из Японии, второе — серебряный призёр прошедшего ЧМ-2024 американка Изабо Левито, третье — чемпионка Европы Луна Хендрикс из Бельгии. У мужчин первым в рейтинге идёт чемпион мира представитель США Илья Малинин, на втором месте располагается двукратный чемпион Европы француз Адам Сяо Хим Фа, на третьем — японец Као Миура.

В рейтинге у спортивных пар первое место занимают итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии. В танцах на льду лидерами являются британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон.