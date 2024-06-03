Алексей Ягудин высказался о переходе российских фигуристов в другие сборные

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин прокомментировал переход многих российских фигуристов в другие сборные.

«Усилившийся в последнее время отток российских фигуристов в сборные других стран не способен оказать негативного влияния на отечественный спорт. Как и в хоккее, в фигурном катании у нас длинная скамейка запасных, огромное количество талантливой молодёжи. Когда человек переходит от одного тренера к другому или меняет гражданство, то комментировать это бесполезно до тех пор, пока ты не увидишь результат. Если человек перешёл в другую страну и у него что-то получилось, то тогда можно будет констатировать, что, к сожалению, для нас это стало потерей. Но нужно всегда держать в голове, что профессиональная жизнь спортсмена очень коротка, поэтому они вольны решать, как им поступать. На данном этапе я не вижу оснований говорить, что российское фигурное катание что-то потеряло», — приводит слова Ягудина ТАСС.

Напомним, решение о смене спортивного гражданства приняли Софья Титова и пара Карина Акопова — Никита Рахманин (в следующем сезоне они выступят за Армению), Алиса Овсянкина стала фигуристкой сборной Франции, Софья Самоделкина будет представлять Казахстан, дуэт Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирёв — Узбекистан. Также разрешение Федерации фигурного катания на коньках России на смену спортивного гражданства получила Аннабель Морозов.