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Алексей Ягудин: верю, что наших спортсменов допустят до Олимпиады 2026 года

Алексей Ягудин: верю, что наших спортсменов допустят до Олимпиады 2026 года
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин высказался об участии российских спортсменов на Олимпийских играх — 2024 в Париже в нейтральном статусе и возможном допуске на зимнюю Олимпиаду 2026 года.

«1000% нашим спортсменам стоит ехать на Олимпиаду в Париже! Если есть такая возможность, то надо ехать.

Я верю, что наших спортсменов допустят на Олимпиаду 2026 года, я оптимист. Что касается условий, на которые надо соглашаться, то на них нужно посмотреть. Это условно, если бы у бабушки был бы, то… Если бы — это не работает. Когда будет чёткая информация, тогда определим», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе и с выполнением ряда критериев МОК.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

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