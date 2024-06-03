Фигуристка Аделия Петросян отказалась выступать за сборную Армении — источник

Чемпионка России в одиночном женском катании, победительница российского финала Гран-при и Спартакиады сильнейших Аделия Петросян не будет выступать за сборную Армении. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Федерация фигурного катания Армении контактировала с 16-летней фигуристкой и её окружением. Петросян ответила отказом и сообщила, что будет продолжать выступления в России. Есть вероятность, что через некоторое время стороны ещё раз обсудят возможный переход, но сейчас фигуристка не намерена менять спортивное гражданство.

Напомним, ранее решение о переходе в сборную Армении приняли Софья Титова и пара Карина Акопова — Никита Рахманин. Ряд других российских фигуристов также перешли в зарубежные команды: Алиса Овсянкина стала фигуристкой сборной Франции, Софья Самоделкина будет представлять Казахстан, дуэт Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирёв — Узбекистан.