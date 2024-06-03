Федерация фигурного катания Армении не приглашала Петросян в сборную — источник

Федерация фигурного катания Армении опровергла новость о приглашении российской одиночницы Аделии Петросян в свою национальную команду. Об этом сообщает ТАСС.
По информации источника, в Армении хотели бы видеть фигуристку в своей сборной, но не делали такого предложения.
Ранее в СМИ появилась информация, что армянская сторона связывалась с Аделией Петросян и её окружением для обсуждения возможного перехода.
16-летняя Петросян — чемпионка России в одиночном женском катании, победительница российского финала Гран-при и Спартакиады сильнейших — 2024.
Напомним, ранее решение о переходе в сборную Армении приняли Софья Титова и пара Карина Акопова/Никита Рахманин. Ряд других российских фигуристов также перешли в зарубежные команды: Алиса Овсянкина стала фигуристкой сборной Франции, Софья Самоделкина будет представлять Казахстан, дуэт Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирёв — Узбекистан.