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Федерация фигурного катания Армении не приглашала Петросян в сборную — источник

Федерация фигурного катания Армении опровергла новость о приглашении российской одиночницы Аделии Петросян в свою национальную команду. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, в Армении хотели бы видеть фигуристку в своей сборной, но не делали такого предложения.

Ранее в СМИ появилась информация, что армянская сторона связывалась с Аделией Петросян и её окружением для обсуждения возможного перехода.

16-летняя Петросян — чемпионка России в одиночном женском катании, победительница российского финала Гран-при и Спартакиады сильнейших — 2024.

Напомним, ранее решение о переходе в сборную Армении приняли Софья Титова и пара Карина Акопова/Никита Рахманин. Ряд других российских фигуристов также перешли в зарубежные команды: Алиса Овсянкина стала фигуристкой сборной Франции, Софья Самоделкина будет представлять Казахстан, дуэт Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирёв — Узбекистан.