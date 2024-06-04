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Ягудин — о конкуренции в одиночном мужском катании: у нас есть движение вперёд

Ягудин — о конкуренции в одиночном мужском катании: у нас есть движение вперёд
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин рассказал о конкуренции в мужском фигурном катании.

— Улучшается ли конкуренция в одиночном мужском катании, несмотря на изоляцию?

— Плохо, что мы находимся в изоляции. Но мне кажется, что у нас больше улучшается конкуренция, чем нет. Потому что я вижу, что исполняют фигуристы на этапах Кубка России и на чемпионате России. То есть у нас есть движение вперёд, — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее Алексей Ягудин высказался об участии российских спортсменов на Олимпийских играх — 2024 в Париже в нейтральном статусе и возможном допуске на зимнюю Олимпиаду 2026 года.

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