Российские фигуристы пропустят ещё один международный сезон

Международный союз конькобежцев (ISU) не планирует допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в предстоящем сезоне, сообщает «РИА Носости» с ссылкой на источник.

Ближайший совет организации состоится 8 июня. Отмечается, что ситуация может измениться «при условии серьёзных перемен в политической плоскости». Тем не менее ожидается, что до старта сезона никаких решений о допуске приниматься не будет.

Ранее ISU на своём сайте опубликовал рейтинг фигуристов. Ни один российский фигурист не был включён в этот рейтинг в связи с тем, что для попадания туда необходимо выступать на официальных международных соревнованиях за последние два года. Никто из россиян не соответствует нужным критериям из-за отстранения от международных соревнований в связи с ситуацией на Украине.