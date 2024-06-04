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Российские фигуристы пропустят ещё один международный сезон

Российские фигуристы пропустят ещё один международный сезон
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Международный союз конькобежцев (ISU) не планирует допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в предстоящем сезоне, сообщает «РИА Носости» с ссылкой на источник.

Ближайший совет организации состоится 8 июня. Отмечается, что ситуация может измениться «при условии серьёзных перемен в политической плоскости». Тем не менее ожидается, что до старта сезона никаких решений о допуске приниматься не будет.

Ранее ISU на своём сайте опубликовал рейтинг фигуристов. Ни один российский фигурист не был включён в этот рейтинг в связи с тем, что для попадания туда необходимо выступать на официальных международных соревнованиях за последние два года. Никто из россиян не соответствует нужным критериям из-за отстранения от международных соревнований в связи с ситуацией на Украине.

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