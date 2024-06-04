«Закралась мысль, что кто-то не одобрит». Гуменник — о программе под Rammstein

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, почему была отменена его программа под Rammstein.

«Поставили программу, ни о чём не думали. Потом закралась такая мысль, что, возможно, кто-то не одобрит. Но я держал в курсе судей, всех тренеров, федерацию – все видели, что я ставлю. Поэтому после того, как я показал свою программу, я был уже спокоен.

Всем программа понравилась, все только сказали, как хорошо я катаюсь. И в сентябре, где-то за день до того, как мне выезжать на эти прокаты, Тамара Николаевна (Москвина) показала мне какое-то непонятное письмо – я не понял от кого, зачем, – что Rammstein не рекомендуется мне катать.

И я даже не понял, насколько оно официальное, насколько серьёзное и что мне сделают, если я прокатаю. И туда я поехал, даже не зная, какую программу я буду катать, и без костюма – мне потом хореограф мой привёз костюм от старых программ.

Потом где-то несколько дней – пока я был на прокатах, – я, тренер, хореограф думали, на какую музыку можно поменять. Очень не хотелось менять программу, потому что она получилась хорошая и к тому же уже долго её готовили. Ни одна музыка под эту программу уже не подходила.

И в итоге идеальный компромисс нашёлся: та же музыка, но с русскими словами, в исполнении русского исполнителя RADIO TAPOK», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

К сезону-2023/2024 Гуменнику поставили короткую программу на песню Sonne. В сентябре тренер Вероника Дайнеко сообщила, что выбор музыки был назван «нежелательным» и её позже заменили на русскоязычный кавер.