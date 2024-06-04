Александра Бойкова сравнила школы фигурного катания в Москве и Санкт-Петербурге

Российская фигуристка, чемпионка Европы, двукратная чемпионка России Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала о разнице в подходах к работе в школах фигурного катания в Санкт-Петербурге и Москве.

«В плане подхода к работе большая разница. В Москве к тебе такое отношение, что, если не хочешь, значит, ничего и не будет, то есть ты обязан сам работать. Если ты сам не работаешь, результата не будет и в какой-то момент тебе скажут: «Чё ты тут делаешь?» В Москве тебя никто не будет заставлять, а в Петербурге все такие: «Ну пойди, сделай ещё разок», «Ну не надо на плохом заканчивать», «Ну давай ещё разок».

Мы с Димой всегда очень ответственно подходили к работе, в Петербурге это ценилось, и от нас большего и не требовалось: молодцы, ну ребятки, ну вы же работаете. А тут мы работаем, но мы видим, что ребята вокруг ещё больше работают, чем мы, и это прям подстёгивает. Ты видишь, что конкуренция там – мама не горюй.

Вначале мы катались на одном льду с ребятами из парного катания, а потом Этери Георгиевна в сезоне перевела нас на одиночное катание, и в этот момент мы поняли, что мы недостаточно работаем. То есть там люди катают по пять раз программу, а ты один раз прокатал и такой: «Ну я молодец».

У нас был подход, что если мы программу катаем чисто, то делаем лёгкие элементы и уходим, потому что мы же молодцы, мы же чисто прокатали. А тут по-другому. Ты чисто делаешь сложные технические элементы, но вот коряво проехал какое-нибудь вращение или тодес опустил сильно – в Петербурге мы бы просто переделали пару раз, ну и сказали: «Спасибо, до свидания». Когда ты взрослый спортсмен, это нормальный подход, потому что ты уже не учишь элементы, ты нарабатываешь их качество.

Но не тут-то было. В Москве у нас был случай, когда мы три раза подряд катали свою программу. То есть мы выполняем техническую часть чисто и начинаем косячить на каких-то тупых элементах, самых простых. В этом году у нас в конце программы стояло параллельное вращение. Мы разошлись в какой-то позиции, и Этери Георгиевна такая: «Ну накосячили – ну перекатываем, ребятки», — сказала Бойкова в эфире Youtube-канала «Match-point».

Напомним, в прошлое межсезонье Александра Бойкова и Дмитрий Козловскийперешли из группы Тамары Москвиной, в которой тренировались семь лет, к Этери Тутберидзе.