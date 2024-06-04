«Многие считают её железной леди». Бойкова — об Этери Тутберидзе

Российская фигуристка, чемпионка Европы, двукратная чемпионка России Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала о заслуженном тренере России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, как о строгой и требовательной женщине.

«Этери Георгиевна – очень строгая и требовательная женщина. Я считаю, что это максимально профессиональные качества от тренера. Ни у кого в истории фигурного катания не было девяти чемпионок России подряд. Многие считают её железной леди – в работе это правда так. Но как человек я её настолько близко не знаю, и, наверное, это правильно, потому что тренер должен держать дистанцию между собой и спортсменом, это правильные взаимоотношения», — сказала Бойкова в эфире YouTube-канала «Match-point».

Напомним, в прошлое межсезонье Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли из группы Тамары Москвиной, в которой тренировались семь лет, к Этери Тутберидзе.