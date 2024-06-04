Дебют Камилы Валиевой в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» запланирован на 22 июля

Российская фигуристка Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ, примет участие в мюзикле Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Её первое выступление запланировано на 22 июля.

Премьера шоу состоится 12 июня в Сочи. Кроме Камилы Валиевой, в мюзикле примут участие Алина Загитова, Виктория Синицына, Никита Кацалапов и другие известные фигуристы.

Напомним, для спортсменки эти выступления станут первыми после новости о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В последний раз в подобных шоу Камила появлялась 28 января в Санкт-Петербурге, за день до оглашения результатов судебных заседаний.

Ранее сообщалось, что в гастролях Навки Валиева примет участие с официального согласия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).