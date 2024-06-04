«Бывает, что на нас кричат». Бойкова — о работе с тренерским штабом Тутберидзе

Российская фигуристка, чемпионка Европы, двукратная чемпионка России Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала, как проходят тренировки с тренерским штабом Этери Тутберидзе.

«Так как мы с Димой достаточно взрослые спортсмены, а все остальные ребята в группе Этери Георгиевны младше нас, конечно, к нам прислушиваются, потому что мы уже достаточно состоявшиеся спортсмены. Даже если не состоявшиеся спортсмены, то личности – у нас имеется своё мнение, мы хорошо понимаем своё физическое состояние. Поэтому, когда дают нагрузку, её не бездумно дают – люди же видят, что что-то может болеть, или плохое состояние, плохое настроение.

Когда, например, плохое настроение, то наши тренеры – даже больше не Этери Георгиевна, а Максим Траньков – он старается с нами поговорить, как-то настроить на работу, сказать: «Все проблемы оставь за бортиком, ты пришла работать, выполняй свою работу». Конечно, бывает, что на нас кричат – ну а как по-другому, это спорт, никто не будет тебя по головке гладить.

Надо отдать должное, что очень хорошо чувствуют спортсменов. Понимают, когда надо построже, когда пряник, а когда кнут. Это очень классно, потому что иногда этого не хватало», — сказала Бойкова в эфире Youtube-канала «Match-point».

Напомним, в прошлое межсезонье Александра Бойкова и Дмитрий Козловскийперешли из группы Тамары Москвиной, в которой тренировались семь лет, к Этери Тутберидзе.