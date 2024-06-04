«У меня лопнули на попе штаны». Бойкова — о неудачных тренировках

Российская фигуристка, чемпионка Европы, двукратная чемпионка России Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала о неудачной тренировке на чемпионате Европы.

«На чемпионате Европы мы очень плохо провели тренировку. У меня бывает такое, что на соревнованиях я люблю плохо проводить тренировку. Причём я не могу это ничем объяснить. Я на тренировках не волнуюсь, просто выхожу, и моё тело такое: до свидания. На чемпионате Европы вообще весёлая тренировка была. Честно, мне после неё психологическая помощь нужна была.

Это, получается, наш второй чемпионат Европы, мы только что выиграли чемпионат России. Выходим на нашу первую тренировку, на которой сидят все судьи. На первом же элементе я падаю. Думаю: ну ладно. Мы едем на второй элемент, там каскад тройной тулуп — двойной тулуп — двойной тулуп. Падает мой партнёр — с двойного тулупа. Мы едем, осталось ещё два сложных элемента, надо собраться. И тут мой партнёр говорит: у тебя штаны на попе лопнули. А я понимаю, что это единственный раз, когда я, извините, без трусов вышла. И у меня штаны прям по шву разошлись. И тут меня просто накрывает. А мы в любом случае должны доехать хотя бы под музыку, потом можно уйти.

В общем, мы едем, я падаю с выброса, потом мы еле-еле делаем тодес, второй выброс я тоже косячу. Но там, слава богу, не настолько сильно разошлось. У меня была кофта, которую я заправила в штаны, и было не видно. Но я же знаю, что у меня разошлись штаны! И я еду вся в слезах, подъезжаю к тренерам, они говорят: ну вы хотя бы исправьте что-нибудь. А я говорю: не могу!

Мы пошли этот злосчастный выброс исправлять: я один раз упала, второй раз упала. У меня партнёр говорит: давайте уже закончим, вы же видите, что она не может сделать. Нам говорят: ну давайте третий раз, бог любит троицу, может с третьего раза получится. Короче, меня кидает партнёр, он спотыкается, падает, я лечу и падаю слева. Нам просто хочется провалиться под лёд в этот момент.

Выходим со льда, я вся в слезах записываю видео Жене Медведевой: Женя, у меня лопнули на попе штаны. У неё начинается истерика, она ржёт, а я просто в слезах», — сказала Бойкова в эфире YouTube-канала «Match-point».

Напомним, в прошлое межсезонье Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли из группы Тамары Москвиной, в которой тренировались семь лет, к Этери Тутберидзе.