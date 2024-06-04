«Кататься и встречаться с партнёром невозможно». Бойкова — о рабочих и личных отношениях

Российская фигуристка, чемпионка Европы, двукратная чемпионка России Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, завила, что кататься в паре и встречаться со своим партнёром невозможно, потому что трудно переносить обиды и скандалы со льда в жизнь и наоборот.

«По прошествии стольких лет я понимаю, что, например, кататься в паре и ещё встречаться со своим партнёром просто невозможно. Лично для меня и для Димы. Потому что очень сложно не переносить все обиды и скандалы со льда в жизнь или из жизни на лёд. Какая-то дурацкая фигня произошла, а на льду это в результате вылилось уже не в дурацкую фигню, хотя тоже не специально. Я понимаю, что когда физическая активность накладывается на взаимодействие двух людей – это очень сильно всё усложняет. Потом в жизни становится гораздо проще что-то проигнорировать, если тебе что-то неприятное сказали. Ты такой: окей, помолчу», — сказала Бойкова в эфире Youtube-канала «Match-point».

Напомним, в прошлое межсезонье Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли из группы Тамары Москвиной, в которой тренировались семь лет, к Этери Тутберидзе.