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Медведева высказалась об атмосфере забега на Никольской

Медведева высказалась об атмосфере забега на Никольской
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева высказалась об атмосфере забега на Никольской.

«Классно! Мне понравилось! Здесь очень здоровская атмосфера, очень тёплая публика. Для меня это попадание в знакомую соревновательную среду. Я понаблюдала за девчонками и мальчишками, которые за кулисами готовятся к забегу, впала в стресс, успокоилась. В начале стартанула и на середине поняла, что бег это, наверное, не моё. Я вспомнила, что я фигуристка, и решила прыгнуть одинарный аксель. Потому что могу (смеётся). Это была спонтанная импровизация», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, последним официальным соревнованием Медведевой является чемпионат России 2020 года.

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