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«Это их жизнь, им решать». Ягудин — о смене гражданства российскими фигуристами

«Это их жизнь, им решать». Ягудин — о смене гражданства российскими фигуристами
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин высказался о смене спортивного гражданства российскими фигуристами.

— Какая у вас реакция на то, что российские фигуристы меняют гражданство?
— Это их жизнь, им решать, что делать. Это спортивная жизнь, которая коротка, чтобы ждать чего-то. Я оптимист и верю, что совсем чуть-чуть и, возможно, нам разрешат участвовать. Кто-то пессимист и считает, что эта ситуация надолго. К сожалению, жизнь в спорте – это совсем маленькое количество лет. Если есть возможность и желание попробовать, то это их выбор и жизнь.

— Является ли Самоделкина главной потерей?
— Каждый человек является потерей. Хотя я слышу, что это для нас не потеря. Но если мы говорим про Софью Самоделкину, то это человек с тройным акселем и четвертными прыжками. Может быть, она не очень стабильно выступала до этого, но произошли какие-то изменения. Будет ли являться большой потерей, покажет, как она будет выступать в дальнейшем. Если мы увидим, что она всех разрывает, то реакция будем немножко другой, — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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