Фигуристка Бойкова объяснила свои слова о «тупых спортсменах»

Чемпионка России и Европы Александра Бойкова, выступающая в парном катании со своим партнёром Дмитрием Козловским, объяснила свои слова о «тупых спортсменах», которые она произнесла в подкасте MATCH-POINT. Тогда Бойкова сказала: «Если бы мне не мешали многие мысли, я бы постоянно каталась чисто. Поэтому, когда ты тупой, это проще даётся».

«Дорогие друзья! Сегодня в Сети появилось много статей об одной из тем, обсуждаемых нами в подкасте MATCH-POINT. Во-первых, я искренне прошу делать выводы из подкаста исключительно из первоисточника, а не из СМИ. Во-вторых, в своих словах я не хотела никого оскорбить, не переходила на личности. Я ответила на вопрос о СТЕРЕОТИПАХ. Есть множество спортсменов и на российской, и на международной арене, которые полностью опровергают данный стереотип.

Если же переходить конкретно к нашему подкасту, то мы обсуждали психологию. Я очень уважаю спортсменов, которые обладают спортивным интеллектом, могут и умеют управлять своими мыслями. Именно такие люди и добиваются высоких результатов. Я, к сожалению, пока не обладаю в совершенстве навыком управления и переключения мыслей, что порой мне мешает в достижении результатов. В этом и заключилась главная идея моего рассуждения», — написала Бойкова в своих социальных сетях.

Напомним, в прошлое межсезонье Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли из группы Тамары Москвиной, в которой тренировались семь лет, к Этери Тутберидзе.