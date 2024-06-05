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Вайцеховская: что такое Олимпиада, Карякин не представляет, но даёт советы не ехать на ОИ

Вайцеховская: что такое Олимпиада, Карякин не представляет, но даёт советы не ехать на ОИ
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о призывах известного российского шахматиста Сергея Карякина не ехать на Олимпиаду.

«Давно следовало бы привыкнуть, но — нет. Теперь уже гроссмейстер Карякин призывает не ехать на Олимпиаду. Что такое Олимпиада (не шахматная), гроссмейстер Карякин, полагаю, представляет себе исключительно гипотетически. Но считает себя вправе давать советы космического масштаба.

Здесь прямо-таки напрашивается знаменитая булгаковская цитата из «Собачьего сердца», но из уважения к шахматам (к которым гроссмейстер Карякин тоже с некоторых пор имеет не так уж чтобы активное отношение) — не буду. Простите, достало», — написала Вайцеховская в своих социальных сетях.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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