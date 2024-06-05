Ягудин: Семененко надо осваивать четверной аксель, нужно пробовать новые вещи

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин высказался об изучении двукратным чемпионом России Евгением Семененко четверного акселя.

— Нужно ли Семененко пытаться осваивать четверной аксель, несмотря на недавнюю травму?

— Надо, почему нет? Давайте вспомним времена Родниной. Будем прыгать одинарные прыжки? Мир стремительно меняется, поэтому в спорте нужно идти дальше и нужно пробовать новые вещи, — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в начале межсезонья стало известно, что Семененко приступил к изучению четверного акселя. Однако в скором времени получил травму голеностопного сустава из-за неудачного приземления.